ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге убили известную активистку Елену Григорьеву, сообщает «МК».



Тело нашли в кустах в Московском районе города. Тело женщины с ножевыми ранами спины и лица, а также со следами удушения. Сообщается, что подозреваемый в убийстве некий 40-летний житель Башкортостана задержан.



Правозащитник Динар Идрисов отметил, что ранее Григорьевой поступали угрозы. Она обращалась в правоохранительные органы, однако реакции на её заявления не было.



41-летняя Григорьева была частой участницей акций протеста. Так, она принимала участие в митингах против пыток и репрессий, передачи земель Чечне, а также в акициях в поддержку режиссёра Олега Сенцова.