21.08.2019, 21:23
Активисты «SERB» попытались сорвать тренинг в Сахаровском центре
ИА «Ореанда-Новости». Активисты движения SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве и хотели сорвать проведение правозащитного тренинга, пишет «МК» со ссылкой на портал ОВД-Инфо.
Сообщается, что активисты сами вызвали полицейских, чтобы те задержали собравшихся в Сахаровском центре. По мнению участников «SERB» финансировал мероприятие Госдепартамент США.
Прибывшая полиция на данный момент никаких задержаний производить не стала.
Сообщается, что активисты сами вызвали полицейских, чтобы те задержали собравшихся в Сахаровском центре. По мнению участников «SERB» финансировал мероприятие Госдепартамент США.
Прибывшая полиция на данный момент никаких задержаний производить не стала.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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