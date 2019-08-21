Сообщается, что активисты сами вызвали полицейских, чтобы те задержали собравшихся в Сахаровском центре. По мнению участников «SERB» финансировал мероприятие Госдепартамент США.Прибывшая полиция на данный момент никаких задержаний производить не стала.