



ИА «Ореанда-Новости» . Международные военно-морские учения «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке.

Сейчас проходит активная фаза учений. Действия манёвров разворачиваются в акваториях Тихого океана, на территориях Дальнего Востока, прилегающих к этому региону акваториях.





15 сентября действия учений развернулись на полигоне Клерк в Приморском крае.



Бойцы сухопутных и морских войск отрабатывали высадку на необорудованный участок береговой зоны.



Отличительной особенностью этого эпизода учений представители армии называют совместные действия морских пехотинцев, авиации воздушно-космических сил, авиации армии.



Дмитрий Коваленко, занимающий пост заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам, отметил, что в данной операции были задействованы разные силы армии и флота России. Вместе с морпехами и авиацией работали сапёры, подразделения артиллерии, снайперы и другие военные специалисты. Манёвры завершились захватом плацдарма для высадки основных сил. В данный момент армия преследует условного противника, далее последует второй эпизод данного манёвра, где будет организовано взаимодействие отдельной десантно-штурмовой бригадой военно-десантных войск с бригадами морской пехоты.





15 сентября представители Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщили журналистам, что силами воздушно-космических сил России был перехвачен условный противник.



Эту роль разыгрывали самолёты Су-30СМ. Когда условный враг приблизился к зоне, где несёт службу армия Восточного военного округа, экипажи истребителей МиГ-31 и Су-35С были подняты по тревоге. В воздухе лётчики отработали элементы ближнего манёвренного воздушного боя, перехватили воздушные цели и не допустили прорыва системы противовоздушной обороны Восточного военного округа.





Ранее представители Министерства обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили 30 воздушных целей условного противника. Были отработаны уникальные манёвры по отражению массированной атаки ракет-невидимок. Данные ракеты выполняют полёты в широком диапазоне высот и скоростей. Специалисты командных пунктов зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Бук», «Тор», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили все цели.