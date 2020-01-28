Пост был опубликован в подтверждённом аккаунте знаменитости в сети Instagram.По словам Натальи Андрейченко, после ухода от подруги, её ждал автомобиль, который увёз российскую актрису в джунгли. Там живёт народ, способный помочь «освободиться и набраться сил».Она специально выключила телефон, чтобы никто не мог её потревожить.Наталью Андрейченко привезли обратно вчера, 27 января, в 17-30 по местному времени. Когда она включила телефон, то поняла, что её разыскивают всем миром.