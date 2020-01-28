28.01.2020, 11:04
Актриса Андрейченко объяснила своё «исчезновение»
ИА «Ореанда-Новости». Российская актриса Андрейченко объяснила своё «исчезновение». Пост был опубликован в подтверждённом аккаунте знаменитости в сети Instagram.
По словам Натальи Андрейченко, после ухода от подруги, её ждал автомобиль, который увёз российскую актрису в джунгли. Там живёт народ, способный помочь «освободиться и набраться сил». Наталья Андрейченко взяла обед молчание на время нахождения в джунглях. Она специально выключила телефон, чтобы никто не мог её потревожить.
Наталью Андрейченко привезли обратно вчера, 27 января, в 17-30 по местному времени. Когда она включила телефон, то поняла, что её разыскивают всем миром.
По словам Натальи Андрейченко, после ухода от подруги, её ждал автомобиль, который увёз российскую актрису в джунгли. Там живёт народ, способный помочь «освободиться и набраться сил». Наталья Андрейченко взяла обед молчание на время нахождения в джунглях. Она специально выключила телефон, чтобы никто не мог её потревожить.
Наталью Андрейченко привезли обратно вчера, 27 января, в 17-30 по местному времени. Когда она включила телефон, то поняла, что её разыскивают всем миром.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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