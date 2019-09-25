25.09.2019, 13:25
Актриса Зоя Бербер стала жертвой строительной компании
ИА «Ореанда-Новости» Актриса поделилась со своими фанатами горем и сказала о том, что не умеет правильно распоряжаться деньгами. Как отметила Зоя, застройщики продолжают разбираться с контролирующими органами, но решение проблемы, скорее всего, затянется на долгий срок.
Сейчас Зоя Бербер надеется на повторное заселение в новую квартиру вместе с супругом и дочерью.
Нужно отметить, что все чаще российские застройщики становятся банкротами. По статистике в период с 1 января по 10 сентября 2019 года уже обанкротилось 133 строительных компании, что на 22 единицы больше, чем в 2018 году.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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