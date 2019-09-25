ИА «Ореанда-Новости» Актриса поделилась со своими фанатами горем и сказала о том, что не умеет правильно распоряжаться деньгами.



Сейчас Зоя Бербер надеется на повторное заселение в новую квартиру вместе с супругом и дочерью.



Нужно отметить, что все чаще российские застройщики становятся банкротами. По статистике в период с 1 января по 10 сентября 2019 года уже обанкротилось 133 строительных компании, что на 22 единицы больше, чем в 2018 году.