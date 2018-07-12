ИА «Ореанда-Новости». Актрису Стефани Клиффорд, снимающуюся в фильмах для взрослых, задержала полиция. Ранее девушка подавала в суд на Дональда Трампа.

Стефани Клиффорд, более узнаваемую под псевдонимом Сторми Дэниелс, задержали в стрип-клубе во время танца. Правоохранительные органы арестовали актрису, снимающуюся в фильмах для взрослых, в штате Огайо, Соединённые Штаты Америки. Информацию подтвердил адвокат девушки, Майкл Авенатти, использовав социальную сеть Твиттер.

Как только порноактрису задержали, адвокат тут же написал пост в Интернет, сообщая об этом пользователям сети. В сообщении говорится, что Сторми арестовали во время того, как она танцевала на сцене стриптиз-клуба. По его словам, до этого Дэниелс показывала танец во многих подобных заведениях по всей стране, но ранее таких инцидентов не случалось. Её задержали в Колумбусе, штат Огайо.



Авенатти заявил, что такое противодействие носит исключительно политический характер. Адвокат Клиффорд также пригрозил, что не намерен всё оставлять так, как есть. Он собирается бороться с подобной дискриминацией и фальшивыми причинами ареста. Сообщается, что актрису арестовали за то, что она якобы разрешила одному из посетителей стриптиз-клуба дотронуться до неё непосредственно во время выступления. Авенатти поразился, что страна выделяет средства из бюджета для совершения подобного рода операций.



Ранее между президентом США Дональдом Трампом и Стефани Клиффорд произошёл инцидент. Порноактриса подала в суд на лидера государства, заявив, что Трамп не подписал соглашение о неразглашении якобы существующей интимной связи между ним и Дэниелс. Таким образом, соглашение не является действительным.

Адвокат актрисы рассказал о тесных связях своей клиентки и лидера Штатов, которые, судя по его словам, длились с 2006 года. Два года назад, за несколько дней до выборов президента в стране, Трамп перевёл Клиффорд сто тридцать тысяч долларов. В обмен на деньги она должна была хранить молчание.

Защитник президента США заверяет, что никаких близких отношений у Трампа с порноактрисой не было.