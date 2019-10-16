Отмечается, что в центре установили камеры наблюдения после того, как клиенты начали жаловаться на пропажу ценных вещей. Юрасова попалась с поличным – она попыталась украсть 50 тысяч рублей.Актриса уже признала в содеянном, ей грозит уголовное наказание.