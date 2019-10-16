ИА «Ореанда-Новости»Актриса из сериала «Солдаты» Ольгу Юрасову, которая сыграла роль жены прапорщика Шматко, была задержана при совершении кражи в столичном фитнес-центре, пишет РБК.

Отмечается, что в центре установили камеры наблюдения после того, как клиенты начали жаловаться на пропажу ценных вещей. Юрасова попалась с поличным – она попыталась украсть 50 тысяч рублей.

Актриса уже признала в содеянном, ей грозит уголовное наказание.