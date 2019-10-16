16.10.2019, 17:35
Актрису из сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
ИА «Ореанда-Новости». Актриса из сериала «Солдаты» Ольгу Юрасову, которая сыграла роль жены прапорщика Шматко, была задержана при совершении кражи в столичном фитнес-центре, пишет РБК.
Отмечается, что в центре установили камеры наблюдения после того, как клиенты начали жаловаться на пропажу ценных вещей. Юрасова попалась с поличным – она попыталась украсть 50 тысяч рублей.
Актриса уже признала в содеянном, ей грозит уголовное наказание.
Отмечается, что в центре установили камеры наблюдения после того, как клиенты начали жаловаться на пропажу ценных вещей. Юрасова попалась с поличным – она попыталась украсть 50 тысяч рублей.
Актриса уже признала в содеянном, ей грозит уголовное наказание.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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