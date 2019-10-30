ИА «Ореанда-Новости». Актриса театра и кино Лидия Вележева устроила в самолёте дебош, пишет ТАСС.



В результате инцидента её даже сняли с рейса. Отмечается, что актриса по время подготовки ко взлёту отказалась поднять столик и спинку кресла, по этой причине и возник конфликт.



По некоторым данным, из-за этого эпизода вылет рейса был немного задержан. В «Аэрофлоте» заявили, что будут требовать максимально жесткого наказания с взысканием ущерба, который понесла компания.



Лидия Вележева — заслуженная артистка России. Зрителям она знакома по ролям в сериалах «Идиот», «Воровка», в фильме «Любовь-Морковь 2».

