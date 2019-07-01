В акции принимают участие 22 государственных ветеринарных учреждения. Для того, чтобы полностью обследовать животное владельцу необходимо будет заплатить чуть менее одной тысячи рублей – 944 рубля. Кстати, такую стоимость платили хозяева до введения акции за диагностику одного органа. Воспользовавшись предложением акции, можно обследовать состояние практически всех внутренних органов, включая пищеварительную, кровеносную, половую и дыхательную системы. Время, которое потребуется на комплексную УЗИ-диагностику питомца, займёт до сорока минут, в зависимости от общего состояния животного.

Первое место по популярности этой процедуры занимают кошки и собаки, далее следуют хорьки и еноты. Чтобы провести процедуру, необязательно посещать клинику. Можно вызвать ветеринара на дом, в таком случае придётся оплатить не только саму процедуру, но и вызов автотранспорта.

По информации, предоставленной руководителем комитета ветеринарии города Москвы Алексеем Снауткиным, комплексная процедура УЗИ-исследования поможет выявить ряд заболеваний на ранних сроках, когда симптомы не дают о себе так ярко знать. В таком случае можно начать своевременное лечение для своего домашнего любимца. Кроме того, этот вид диагностики особенно востребован у тех владельцев животных, которые ожидают пополнения – узнать о состоянии беременности и о предполагаемой дате родов можно также с помощью УЗИ.

Следует отметить, что в год ветеринары города Москвы проводят до двенадцати тысяч обследований УЗИ. С начала текущего года они уже проведи УЗИ-диагностику около 6,7 тысяч домашних животных.