09.02.2020, 14:48
Александр Друзь считает, что на ту пенсию, которую он получает, прожить невозможно
ИА «Ореанда-Новости» Александр Друзь, известный как участник познавательной телепрограммы "Что? Где? Когда?", заявил представителям СМИ, что ему выплачивают совсем небольшую пенсию. По его словам, на те деньги, которые он получает, сегодня прожить невозможно.
Друзь не стал называть точные цифры, однако отметил, что его пенсия меньше пенсии Елены Ханги, которая накануне рассказала, что получает двадцать три тысячи рублей. По словам телеведущей, данной суммы на жизнь ей не хватает.
Недавно музыкант Юрий Лоза сообщил, что размер его пенсии составляет двенадцать тысяч рублей.
Друзь не стал называть точные цифры, однако отметил, что его пенсия меньше пенсии Елены Ханги, которая накануне рассказала, что получает двадцать три тысячи рублей. По словам телеведущей, данной суммы на жизнь ей не хватает.
Недавно музыкант Юрий Лоза сообщил, что размер его пенсии составляет двенадцать тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии