По его словам, на те деньги, которые он получает, сегодня прожить невозможно.Друзь не стал называть точные цифры, однако отметил, что его пенсия меньше пенсии Елены Ханги, которая накануне рассказала, что получает двадцать три тысячи рублей. По словам телеведущей, данной суммы на жизнь ей не хватает.Недавно музыкант Юрий Лоза сообщил, что размер его пенсии составляет двенадцать тысяч рублей.