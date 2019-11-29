29.11.2019, 10:02
Александр Емельяненко рассказал, как нужно правильно бороться в РФ с алкоголизмом
ИА «Ореанда-Новости». Александр Емельяненко, боец смешанного стиля, высказался о проблеме алкоголизма в РФ в разговоре с журналисткой Оксаной Кравцовой.
38-летний спортсмен заявил, что бороться с тем, что россияне увлекаются алкоголем, прямым способом невозможно. Он отметил, что необходимо заниматься родителям воспитанием подрастающего поколения.
По словам Емельяненко, родители не хотят заниматься своим детьми, спихивают их воспитателям и учителям, а потом удивляются "почему у них такие ослы вырастают"
Он отметил, что его дочь не имеет свободного времени, она проходит обучение в спортивном интернате.
29 ноября Емельяненко выйдет на бой по правилам бокса с российским пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
38-летний спортсмен заявил, что бороться с тем, что россияне увлекаются алкоголем, прямым способом невозможно. Он отметил, что необходимо заниматься родителям воспитанием подрастающего поколения.
По словам Емельяненко, родители не хотят заниматься своим детьми, спихивают их воспитателям и учителям, а потом удивляются "почему у них такие ослы вырастают"
Он отметил, что его дочь не имеет свободного времени, она проходит обучение в спортивном интернате.
29 ноября Емельяненко выйдет на бой по правилам бокса с российским пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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