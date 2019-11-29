38-летний спортсмен заявил, что бороться с тем, что россияне увлекаются алкоголем, прямым способом невозможно. Он отметил, что необходимо заниматься родителям воспитанием подрастающего поколения.По словам Емельяненко, родители не хотят заниматься своим детьми, спихивают их воспитателям и учителям, а потом удивляются "почему у них такие ослы вырастают"Он отметил, что его дочь не имеет свободного времени, она проходит обучение в спортивном интернате.29 ноября Емельяненко выйдет на бой по правилам бокса с российским пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.