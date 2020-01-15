ИА «Ореанда-Новости». Певцом Александром Серовым были рассказаны подробности драки со стрельбой, случившейся в кафе в Подмосковье, во время которой его ранили в ногу. Слова Серова в среду передает "Звезда". 

Серовым было сказано, что пули были резиновые. Во время инцидента неизвестным был произведён в певца выстрел, пуля попала в ногу. 

Артист заявил, что в настоящий момент уже всё хорошо, все здоровы. 

Накануне Серов сказал, что с простреленной ногой оказался в институте имени Вишневского, где ему извлекли пулю. Он заявил, что не стал обращаться в правоохранительные органы, так как участники инцидента разбежались.