ИА «Ореанда-Новости». Настоятель греческой православной церкви в городе Думьят в Египте епископ Пантелеймон поделился информацией о том, что Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины. Для этого он уже в ближайшее время готовит посещение Стамбула и Москвы.

Епископ Пантелеймон выразил сожаление касательно попыток насильно отделить украинскую Церковь от Московского патриархата и решений Синода в Стамбуле, направленных на продолжение отделения, которое не было одобрено Александрийской православной церковью. По его словам, патриарх Феодора II намерен вмешаться, чтобы положить конец конфликту и сохранить единство украинской православной церкви и Московского патриархата.

Он пояснил, что патриарх Феодор II в настоящее время совершает пасторский визит в Зимбабве, а после этого, возможно, совершит визит в Москву и в Стамбул для встречи с константинопольским и московским патриархами для попытки урегулировать возникшие разногласия. Дата визита ещё точно не известно, пока что идёт лишь этап подготовки к нему.

Патриарх Александрийский и всея Африки в рамках конфликта вокруг Украинской церкви уже побывал на Украине 27 сентября, когда он прибыл в Одессу и задержался на несколько дней, чтобы совершать богослужения и проводить встречи с представителями УПЦ.

Предстоятель Александрийской православной церкви является вторым по чести патриархом среди предстоятелей поместных православных церквей мира, поэтому его визит на Украину для поддержки УПЦ без преувеличения можно назвать событием мирового масштаба.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера ещё одной неканонической структуры - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству - "восстановить к общению с Церковью".

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.