23.12.2019, 11:38
Алексей Пушков прокомментировал приостановку строительства "Северного потока-2"
ИА "Ореанда-Новости" Российским сенатором Алексеем Пушковым заявлено, что санкции американских властей не должны помешать завершению строительных работ на проекте "Северный поток-2". Об этом сенатор сообщил 23 декабря в Twitter.
Пушков отметил, что проект "Северный поток-2", по его мнению, несмотря на сложившуюся ситуацию, всё же будет завершён. При этом им заявлено, что сроки по проекту будут сдвинуты.
Сенатором заявлено, что в успех проекта верят и в Германии, несмотря на то, что были введены ограничения.
Накануне стало известно, что компанией Allseas, которая осуществляет прокладку газопровода, были отведены суда из места проведения работ. Также появилась информация о расформировании группы судов, принимавшей участие в строительства газопровода.
Американские власти включили в оборонный бюджет США санкции против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", запуск которого был запланирован на середину следующего года.
Пушков отметил, что проект "Северный поток-2", по его мнению, несмотря на сложившуюся ситуацию, всё же будет завершён. При этом им заявлено, что сроки по проекту будут сдвинуты.
Сенатором заявлено, что в успех проекта верят и в Германии, несмотря на то, что были введены ограничения.
Накануне стало известно, что компанией Allseas, которая осуществляет прокладку газопровода, были отведены суда из места проведения работ. Также появилась информация о расформировании группы судов, принимавшей участие в строительства газопровода.
Американские власти включили в оборонный бюджет США санкции против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", запуск которого был запланирован на середину следующего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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