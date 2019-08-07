ИА «Ореанда-Новости». Высокая и экстремальная пожароопасность сохраняется на западе Алтайского края. В связи с этим охрана лесов Ленточного и Обобского районов решили провести учения на усиленное патрулирования. Осуществлялись они пожарными бригады холдинга «Алтайлы» приведённые в состояние повышенной готовности. Сегодня специальные учения проводятся под Павловском.

В рамках кампании по информированию общественности были проведены демонстрационные учения по тушению условного лесного пожара в Касмалинском ленточном лесу, расположенном в Павловском районе.

Хотя это трудно назвать условным - оно было вполне реальным, только оно было организовано намеренно. Просто невозможно выработать действия по-другому. И всё же ни одна живая рождественская ёлка не пострадала. Как говорят в «Алтайском холдинге», учения проводятся с целью отработки действий в случае лесных пожаров (в том числе крупных).