ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве здравоохранения сравнили статистику заболеваемости в регионах Российской федерации и заявили, что самым «больным» по населению является Алтайский край. А вот Кабардино-Балкария лидирует по здоровью своего населения. Информацию об этом пишет сообщает RT.



В Минздраве сообщают, что согласно данным за прошлый год, наибольшее количество случаев заболевания было отмечено в Алтайском крае – 253 429,5 случаев за год. На втором месте в этом антирейтинге расположился Санкт-Петербурге – 236 874,7 случаев, что меньше на 16,5 тысяч случаев. Ненецкий автономный округ находится на третьем месте с результатами 230 700,8, далее Карелия –230 371,7 случаев и Республике Коми – 230 230,4. Разница между Алтаем и Коми – 23, 2 тысячи.



Позитивнее всего ситуация у населения Кабардино-Балкарии – там на 100 тысяч населения приходится 95,5 тысяч случаев заболевания. Чуть хуже ситуация обстоит в Чечне – 112,1 тысячи заболеваний, в Курской области – 115, 1 тысячи случаев, в Тыве – 115,6 тысяч, в Астраханской области – 115,9 тысяч.

Разница заболеваемости в год на 100 тысяч населения между Алтайским краем и Кабардино-Балкарией составляет почти 158 тысяч случаев заболеваемости.

В среднем по стране в 2017 году было зафиксировано 161, 8 тысяч случаев заболевания на 100 тысяч жителей.



В июле Минздрав отмечал рост инфицированных ВИЧ по Москве на 20,7 процентов по сравнению с прошлым годом. В Чукотке и Тыве прирост численности заболевших ВИЧ и вовсе составил 151 и 133 процентов соответственно.

Также Минздрав сообщал, что среди онкологических заболеваний в России лидирует рак кожи. В Минздраве отмечают, что эта статистика связана с тем, что рак кожи начали лучше диагностировать.

Так за 2017 год количество онкобольных в 2017 году выросло с 599 тысяч до 617 тысяч (это три процента). Минздрав считает не число пациентов, а число заболеваний, статистику ведут с 2011 года.