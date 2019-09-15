ИА «Ореанда-Новости» Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало документы о подготовке животных для шпионажа на территории СССР во время холодной войны.

Французское агентство AFP сообщает, что в документах содержатся сведения о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. Дельфинов пытались научить осуществлять диверсии и помогать следить за советскими атомными подводными лодками. Особое внимание уделялось птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. Разведчики рассматривали птиц в качестве «живых датчиков», на основе пищи которых можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимаются советские военные специалисты. В начале 1970-х годов хищные птицы и вороны использовались для доставки подслушивающих устройств, а также для получения фотоснимков. Голубей с прикреплёнными камерами приучали перемещаться между определёнными точками в СССР.

Как отмечает AFP,