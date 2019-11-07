07.11.2019, 21:33
Американские бомбардировщики пролетели возле Мурманской области
ИА «Ореанда-Новости». Американские бомбардировщики были замечены в небе рядом с Мурманской областью. Информация о самолётах США была опубликована в сообществе «Оперативные линии» в сети Telegram.
Шесть самолётов Соединённых Штатов Америки проводили обучения возле российской границы. В небе были обнаружены патрульный самолёт, самолёт - шпион и 4 самолёта - заправщика. Учебные полёты были проведены с разрешения ВВС России и запланированы на 7 ноября 2019 года. Американские пилоты всё время общались с сотрудниками ЦУВД в Мурманске.
Основная часть учений проходила возле базы Северного флота и полигона Новой Земли.
Шесть самолётов Соединённых Штатов Америки проводили обучения возле российской границы. В небе были обнаружены патрульный самолёт, самолёт - шпион и 4 самолёта - заправщика. Учебные полёты были проведены с разрешения ВВС России и запланированы на 7 ноября 2019 года. Американские пилоты всё время общались с сотрудниками ЦУВД в Мурманске.
Основная часть учений проходила возле базы Северного флота и полигона Новой Земли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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