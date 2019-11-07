Шесть самолётов Соединённых Штатов Америки проводили обучения возле российской границы. В небе были обнаруженыУчебные полёты были проведеныи запланированы на 7 ноября 2019 года. Американские пилоты всё время общались с сотрудниками ЦУВД в Мурманске.Основная часть учений проходила возле базы Северного флота и полигона Новой Земли.