ИА «Ореанда-Новости» Газета «Красная звезда» сообщила, что на этой неделе наблюдатели из США и Украины намерены провести наблюдательный полёт над территорией России.

Он будет проведён в период с 9 по 14 сентября. Вылет состоится с подмосковного аэропорта Кубинка на румынском самолёте Ан-30. Среди сопровождающих будут представители России, которые будут контролировать соблюдение правил и применение разрешённых спецсредств и аппаратуры.

Мероприятие проводится в соответствии с договором по открытому небу, который был подписан в 1992 году. Его положения предусматривают, что каждое из 34 государств, участвующих в нём, имеют право совершать полёты над территориями других стран-участниц для наблюдения за деятельностью в военной сфере.