ИА «Ореанда-Новости» Британская газета The Guardian сообщила, что Палата представителей США потребовала провести расследование в отношении установления связи между экспериментами американского министерства обороны 1950–1975 годов и распространения боррелиоза (болезни Лайма).

Депутаты приняли поправку, автором которой является представитель Республиканской партии Крис Смит. В соответствии с ней предполагается проведение расследования обстоятельств опытов, которые Пентагон ставил над клещами, переносящими боррелиоз, и другими видами насекомых, в целях создания биологического оружия. Необходимо выяснить, были ли насекомые, задействованные в экспериментах, выпущены – случайно либо намеренно – за пределы лабораторий.