ИА «Ореанда-Новости» Телеканал CNBC со ссылкой на источники, осведомлённые о данных, которые изложены в соответствующем отчёте разведывательных служб США, сообщила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой не менее пяти раз и все запуски завершились авариями.

Источники рассказали журналистам, что испытания начались ещё в 2017 году. Самый продолжительный полёт занял более 2 минут, после чего управление было потеряно и ракета упала, самый короткий – около 4 секунд.

По сведениям американских разведчиков, Москва собирается ускорить разработку данного проекта, для того чтобы ракеты указанной модификации были «готовы к войне» до 2025 года.

В своё время президент России Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию, что радиус действия «Буревестника» не ограничен, а его траектория может быть «непредсказуемой», что делает снаряд недосягаемым для всех существующих и перспективных противоракетных комплексов.