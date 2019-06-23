Американские специалисты предупредили о возросшем риске ядерной войны
ИА «Ореанда-Новости» Американский специализированный журнал The National Interest написал, что испытания гиперзвуковой ракеты в Индии значительно повышают риск ядерной войны с Пакистаном.
Эксперты указывают, что, несмотря на сообщения о том, что испытания гиперзвукового оружия с ракетой-носителем «Агни-1» прошли неудачно, сам по себе факт разработки индийцами данного вида вооружения представляет собой «зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном».
В публикации сказано, что для достижения сверхзвуковой скорости в данном случае не потребуется добиваться увеличения скорости до 20 Махов (как у российских образцов) – достаточно 5 Махов. Расстояние между столицами двух государств – Нью-Дели и Исламабадом – составляет немного более 400 миль (около 700 километров), и это значит, что заряд со скоростью до 5–10 Махов долетит до цели за несколько минут.В то же время, замечает автор статьи, Пакистан, осознав, что потенциальный противник теперь располагает гиперзвуковым оружием, может почувствовать настоятельную потребность «применить всё или потерять всё» («всё» в данном случае – это ядерный арсенал Исламабада).
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