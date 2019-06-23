ИА «Ореанда-Новости» Американский специализированный журнал The National Interest написал, что испытания гиперзвуковой ракеты в Индии значительно повышают риск ядерной войны с Пакистаном.

Эксперты указывают, что, несмотря на сообщения о том, что испытания гиперзвукового оружия с ракетой-носителем «Агни-1» прошли неудачно, сам по себе факт разработки индийцами данного вида вооружения представляет собой «зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном».

В публикации сказано, что для достижения сверхзвуковой скорости в данном случае не потребуется добиваться увеличения скорости до 20 Махов (как у российских образцов) – достаточно 5 Махов. Расстояние между столицами двух государств – Нью-Дели и Исламабадом – составляет немного более 400 миль (около 700 километров), и это значит, что заряд со скоростью до 5–10 Махов долетит до цели за несколько минут.

В то же время, замечает автор статьи, Пакистан, осознав, что потенциальный противник теперь располагает гиперзвуковым оружием, может почувствовать настоятельную потребность «применить всё или потерять всё» («всё» в данном случае – это ядерный арсенал Исламабада).