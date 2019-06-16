ИА «Ореанда-Новости» Американский журнал The National Interest сравнил истребитель F-15C Eagle, стоящий на вооружении армии США, с российским Су-57.

Эксперты полагают, что F-15С, которые на протяжении многих лет считались одними из лучших в данном сегменте, нуждаются в серьёзной модернизации, для того чтобы успешно противостоять «невидимкам» Су-57, которые превосходят многие истребители мира и по маневренности, и по вооружению.

В то же время американцы ведут разработку по уничтожению «самолётов-невидимок». Теоретически модуль Legion мог бы позволить F-15C обнаружить Су-57 и нанести удар, однако, как отмечается в статье, «Су-57 выживут после первоначального залпа, F-15C будут в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренными российскими истребителями». Спасти машину в данном случае, заключают специалисты, может лишь мастерство лётчика.

Даже если осуществить модернизацию F-15C и усилить его вооружённость, эксперты предрекают гибель в бою обоих самолётов.