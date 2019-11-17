ИА «Ореанда-Новости» Физиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый метод лечения поражения печени алкоголем, которое зачастую приводит к тяжелой форме гепатита и смерти.

В соответствии с данными, приведёнными в публикации в журнале Nature, почти три четверти больных с таким поражением обречены на смерть в течение 3 месяцев. Опасность представляет не только сам этиловый спирт, но и размножение устойчивых к антибиотикам и крайне токсичных бактерий Enterococcus faecalis.

Для противодействия данному виду бактерий медики использовали четыре вида бактериофагов – вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. В результате экспериментов бактерии прекратили выработку токсина и разрушение печени было остановлено.

Тесты производилось на мышах. Вскоре метод будет опробован на людях.