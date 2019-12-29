ИА «Ореанда-Новости» Глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами РФ на северо-востоке Михаил Биличенко заявил в эфире телеканал «Звезда», что американские Военно-морские силы активизировали оперативные мероприятия в районе Чукотского полуострова.

Офицер отметил, что армия Соединённых Штатов и раньше была достаточно активна в данном регионе, однако это была не более чем повседневная оперативная боевая подготовка. Теперь же, по словам Биличенко, США увеличивают состав воинского контингента у побережья Чукотки, а также организуют различные учения, в том числе включающие отработку десантных операций.