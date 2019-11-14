14.11.2019, 20:50
Американские военные бомбардировщики начали имитировать атаки на базу подлодок России
ИА «Ореанда-Новости». По мнению автора The National Interes Майкла Пека, американские военные бомбардировщики имитируют атаки на базу подлодок России.
Журналист указал, что за последние несколько месяцев американские В-52 уже трижды приближались к Баренцеву морю, где располагается российская база подводных лодок. Власти Соединённых Штатов Америки утверждают, что все полёты были оговорены и согласованы с российской стороной.
Но Майкл Пек отметил, что подобное поведение может вызвать негативные последствия. Во время Советского Союза были сбиты американские военные самолёты-шпионы. При сильном приближении к местоположению российских подлодок, ВВС РФ могут принять учебные полёты за шпионаж или попытки военных атак.
Журналист указал, что за последние несколько месяцев американские В-52 уже трижды приближались к Баренцеву морю, где располагается российская база подводных лодок. Власти Соединённых Штатов Америки утверждают, что все полёты были оговорены и согласованы с российской стороной.
Но Майкл Пек отметил, что подобное поведение может вызвать негативные последствия. Во время Советского Союза были сбиты американские военные самолёты-шпионы. При сильном приближении к местоположению российских подлодок, ВВС РФ могут принять учебные полёты за шпионаж или попытки военных атак.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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