Журналист указал, что за последние несколько месяцев американские В-52 уже трижды приближались к Баренцеву морю, где располагается российская база подводных лодок. Власти Соединённых Штатов Америки утверждают, что все полёты былис российской стороной.Но Майкл Пек отметил, что подобное поведение может вызвать негативные последствия. Во время Советского Союза были сбиты американские военные самолёты-шпионы. При сильном приближении к местоположению российских подлодок,