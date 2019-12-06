ИА «Ореанда-Новости». Историк из Вашингтона оценил состояние отношений США и России.

Профессор истории Американского университета Вашингтона прокомментировал отношения России и США. По его мнению, страны сейчас находятся в одной из самых опасных ситуаций со времён Карибского кризиса. Кроме того, он отметил большое влияние НАТО на общественные настроения. Именно альянс продлевает стадию «холодной войны», отметил директор Института ядерных исследований Питер Кузник РИА Новости.

По словам историка, то, что у НАТО «мёртвый мозг» делает положение дел ещё более опасным. Именно североатлантический альянс постоянно подливает масло в огонь.

Кроме того, Кузник подчеркнул, что всегда будут те, кому противостояние между странами принесёт выгоду. Он привёл в пример убийство лидера США Кеннеди (Джон) и отставку первого секретаря КПСС Хрущёва (Никиты). Оба случая произошли после попытки сторон договориться о разрядке напряжённости.