ИА «Ореанда-Новости». Американский журнал предположил, какими будут российские боевые самолёты в будущем.

Журнал Military Watch рассказал, какими он видит самолёты будущего.

Так, в список перспективной военной техники попал бомбардировщик ПАК ДА. Автор материала считает, что этот самолёт станет российским ответом американскому В-21 Raider и китайскому Н-20.

Следом расположился истребитель МиГ-41. По мнению автора статьи, он сможет сочетать в себе все лучшие качества МиГ-25 и МиГ-31 и совместить это всё с технологиями нового поколения.

Далее в материале упоминаются модели, которых ещё не существует. Они основаны на представлениях издания о том, как будут выглядеть существующие боевые машины в будущем.



Таким образом, подытожил автор, российская военная техника сможет занять одну из лидирующих позиций.