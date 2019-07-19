ИА «Ореанда-Новости» Интернет-портал Military сообщил, что судно Военно-морских сил США под названием «Боксер» сбило иранский беспилотный летательный аппарат. Против него был применён новейший комплекс для уничтожения дронов.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что ещё до того, как беспилотник был сбит, вертолёт и корабль иранского флота приблизились к «Боксеру». Журналист издания стал очевидцем того, как иранский вертолёт завис в нескольких метрах от палубы американского судна. В воздух был поднят американский вертолёт, и воздушное судно Ирана покинуло опасную зону. Несколько катеров прошли мимо группы кораблей США, не создав никаких проблем. После этого появился крупный иранский корабль, который шёл вслед за «Боксером», держась на разрешённой дистанции в 500 метром. И лишь затем в небе появился дрон, который и был уничтожен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский корабль сбил иранский беспилотник над водами Ормузского пролива. В то же время министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заверил, что Тегеран не располагает информацией об этом инциденте.