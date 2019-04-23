ИА «Ореанда-Новости» Федеральный апелляционный суд США отказал в освобождении под залог информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу, который сменил пол и теперь носит имя Челси.

Брэдли Мэннинг, в то время рядовой американской армии, был задержан в 2010 году за передачу в распоряжение WikiLeaks более 700 тысяч секретных военных и дипломатических документов, а также видеоматериалов, касающихся военной деятельности Пентагона в Ираке. Это была крупнейшая на тот момент утечка засекреченных данных в истории США. В 2013 году Мэннинг получил 35 лет лишения свободы. Уже отбывая срок, он сменил пол. В 2017 году Челси Мэннинг была помилована президентом страны Бараком Обамой и была освобождена.

В начале марта 2019 года Мэннинг была арестована за отказ от дачи показаний по делу о WikiLeaks перед жюри присяжных в штате Вирджиния. В качестве причины отказа Мэннинг указала неуверенность в конфиденциальности процесса.