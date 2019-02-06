ИА "Ореанда-Новости". Президент России Владимир Путин внёс предложение продлить действующую амнистию капиталов ещё на один год. Это предложение коснётся тех компаний, которые переводят свой бизнес в специальные административные районы России.

С такой инициативой руководитель страны выступил на форуме "Роль бизнеса в достижении национальных целей развития", организованном движением «Деловая Россия».

«Именно изъяны национальной юрисдикции — недостаточные гарантии защиты частной собственности — вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить их», — констатировал глава государства. Действующая амнистия капитала завершится 1 марта 2019 года, напомнил президент. Частные лица в рамках объявленной амнистии освобождены от ответственности за некоторые нарушения закона в налоговой, валютной и экономической сфере.

Путин отметил, что вопрос пролонгации амнистии капитала уже обсуждался среди первых лиц государства, при этом руководство страны пришло к мнению, что продление меры будет целесообразным.

Кроме того, президент России предложил на год освободить российских граждан от уплаты НДФЛ с прибыли, которая получена с подконтрольных им зарубежных компаний. Однако эта мера будет действовать также при условии, что в текущем году эти компании станут налоговыми резидентами Российской Федерации.

Отметим, специальные административные районы (САР) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае появились в минувшем году. Нововведение появилось после того, как под американские экономические санкции попали ряд крупных компаний России и их владельцы, в их числе оказались En+ Олега Дерипаски и принадлежащая ей UC Rusal.

Компании, зарегистрированные изначально за границей, могут получить российскую юрисдикцию после инвестиций в экономику региона в размере 50 млн рублей. Привилегией для таких компаний станет отсутствие необходимости платить налоги с полученных дивидендов и с прибыли от продажи активов. Акционерам при этом гарантирована конфиденциальность информации. На текущий момент резидентами спецрайонов стали две компании. Finvision Holdings , основной акционер банка «Восточный», перебрался с Кипра на остров Русский, а международный холдинг Adanimov Trading Limited, имеющий доли в трёх омских компаниях, — на остров Октябрьский.