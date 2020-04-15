ИА «Ореанда-Новости». Эксперт объяснила, чем вызвано снижение цен на бензин в российских регионах. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что изменение стоимости топлива связано с резким падением потребительского спроса. Слова эксперта передают «Известия».

Бодрова отметила, что автозаправочные станции должны продавать то, что закупают у поставщиков, при этом зарабатывая на этом. Поэтому цены символически понижаются. Аналитик подчеркнула, что данное снижение никак не связано с глобальными ценами на бензин, «это не российская история».

Также Бодрова обратила внимание, что цены на бензин вновь вернутся к повышению после снятия обязательного режима изоляции, введённого из-за распространения коронавируса. Она добавила, что в этом году стоимость бензина марки Аи-95 может подняться до 50 рублей за литр.

Ранее были опубликованы данные, которые свидетельствовали о снижении цен на бензин в регионах России.