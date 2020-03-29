ИА «Ореанда-Новости». Эксперт рассказал, как коронавирус скажется на соперничестве между США и Китаем. Директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов заявил, что последствия пандемии обострят конкуренцию между Вашингтоном и Пекином.

Лукьянов отметил, что КНР – первая страна, которая выходит из кризиса, связанного с пандемией. Это усилит позиции Китая, что неизбежно отразится на отношениях государства с американской стороной.

Пекин «будет вести себя более уверенно», так как будет ощущать моральное превосходство, считает аналитик. Американцы же будут пытаться сдержать конкурента, укрепляющего позиции.

Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, Лукьянов заявил, что на фоне пандемии «никаких улучшений не предвидится».