Исследование показало, что за год произошёл рост перепродаж машин иностранного производства на 9,2 процента. Также выяснилось, что также произошло увеличение объемов продаж поддержанных авто российского производства.В первый месяц 2020 года самой продаваемой маркой была названа Lada. 88 тысяч автомобилей этой марки было продано в январе. Далее расположились Toyota (20 тысяч автомобилей) и Kia (18 тысяч машин).