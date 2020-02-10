10.02.2020, 15:12
Аналитики назвали автомобили, которые на вторичном рынке пользуются наибольшей популярностью
ИА «Ореанда-Новости». Триста двадцать пять тысяч легковых автомобилей было реализовано в первый месяц 2020 года в России. На портале "Автостат инфо" заявлено, что этот показатель больше аналогичного показателя 2019 года на 8,1 процента.
Исследование показало, что за год произошёл рост перепродаж машин иностранного производства на 9,2 процента. Также выяснилось, что также произошло увеличение объемов продаж поддержанных авто российского производства.
В первый месяц 2020 года самой продаваемой маркой была названа Lada. 88 тысяч автомобилей этой марки было продано в январе. Далее расположились Toyota (20 тысяч автомобилей) и Kia (18 тысяч машин).
Исследование показало, что за год произошёл рост перепродаж машин иностранного производства на 9,2 процента. Также выяснилось, что также произошло увеличение объемов продаж поддержанных авто российского производства.
В первый месяц 2020 года самой продаваемой маркой была названа Lada. 88 тысяч автомобилей этой марки было продано в январе. Далее расположились Toyota (20 тысяч автомобилей) и Kia (18 тысяч машин).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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