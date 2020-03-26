Самые значительные запасы делали пенсионеры.Исследование базируется на данных из магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».Стоит отметить, что власти утверждают, что дефицита товаров в магазинах быть не должно, так как на полки поставляется достаточный объём продуктов.