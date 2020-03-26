26.03.2020, 22:33
Аналитики: россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца вперёд
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Big Data X5 Retail Group подсчитали, что с 9 по 22 марта посетители совершили покупки продуктов с запасом на 3,5 месяца.
Самые значительные запасы делали пенсионеры. Спрос на соль, мясные консервы, крупу и замороженные полуфабрикаты возрос в 20-40 раз.
Исследование базируется на данных из магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Стоит отметить, что власти утверждают, что дефицита товаров в магазинах быть не должно, так как на полки поставляется достаточный объём продуктов.
Самые значительные запасы делали пенсионеры. Спрос на соль, мясные консервы, крупу и замороженные полуфабрикаты возрос в 20-40 раз.
Исследование базируется на данных из магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Стоит отметить, что власти утверждают, что дефицита товаров в магазинах быть не должно, так как на полки поставляется достаточный объём продуктов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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