16.03.2020, 10:18
Аналитики считают, что обвал рубля может спровоцировать ажиотажный спрос на квартиры
ИА «Ореанда-Новости». В ближайший месяц обвал российской валюты может привести к резкому роста спроса на рынке жилья РФ, считают специалисты центра "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН), рассказывает "Лента.ру".
Специалисты ИРН считают, что, как в конце 2014 года, россияне начнут покупать жильё с целью избавления от обесценивающихся денег. Также ими было сказано, что ажиотажа добавят и ожидания того, что вырастут ипотечные ставки.
Аналитики утверждают, что рост спроса на жильё приведёт к тому, что повысится стоимость предложения - продавцами будут пересмотрены ценники. Но эксперты считают, что это не является правильной стратегией, особенно для застройщиков, которым необходимо обслуживать кредиты.
Специалисты говорят, что ажиотаж на рынке недвижимости не продлится долго, поскольку финансовые ресурсы россиян остаются ограниченными. Они указывают на то, что за ажиотажем неизбежно настанет стагнация в связи с тем, что спрос будет исчерпан на многие месяцы вперёд.
Специалисты ИРН считают, что, как в конце 2014 года, россияне начнут покупать жильё с целью избавления от обесценивающихся денег. Также ими было сказано, что ажиотажа добавят и ожидания того, что вырастут ипотечные ставки.
Аналитики утверждают, что рост спроса на жильё приведёт к тому, что повысится стоимость предложения - продавцами будут пересмотрены ценники. Но эксперты считают, что это не является правильной стратегией, особенно для застройщиков, которым необходимо обслуживать кредиты.
Специалисты говорят, что ажиотаж на рынке недвижимости не продлится долго, поскольку финансовые ресурсы россиян остаются ограниченными. Они указывают на то, что за ажиотажем неизбежно настанет стагнация в связи с тем, что спрос будет исчерпан на многие месяцы вперёд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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