Специалисты ИРН считают, что,. Также ими было сказано, что ажиотажа добавят и ожидания того, что вырастут ипотечные ставки.Аналитики утверждают, что рост спроса на жильё приведёт к тому, что повысится стоимость предложения - продавцами будут пересмотрены ценники. Но эксперты считают, что это не является правильной стратегией, особенно для застройщиков, которым необходимо обслуживать кредиты.Специалисты говорят, чтоОни указывают на то, что за ажиотажем неизбежно настанет стагнация в связи с тем, что спрос будет исчерпан на многие месяцы вперёд.