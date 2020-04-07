ИА «Ореанда-Новости». Специалисты зафиксировали в России ажиотажный спрос на вторичное жильё. Аналитики «Авито. Недвижимости» рассказали, как пандемия коронавируса и падение курса рубля повлияли на рынок недвижимости в стране. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование.

Специалисты отмечают, что в последние недели марта россияне активно интересовались вторичной недвижимостью, пытаясь сохранить накопления. Поэтому за I квартал 2020 года стоимость квадратного метра на рынке выросла на 0,8%.

В лидеры по стоимости жилья вновь вырвалась Москва, где квадратный метр в среднем стоит 196 424 рубля. Самое большое подорожание зафиксировали в Сочи. Здесь за I квартал стоимость квадратного метра вторичной недвижимости выросла на 6%.