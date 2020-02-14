14.02.2020, 15:03
Аналитики сравнили силы ВМФ РФ и США
ИА «Ореанда-Новости». В прошлом году Военно-морской флот РФ по уровню боевых возможностей уступал Военно-морским силам США более чем в 2 раза. На это указывают показатели рейтинга, составленного Mil.Press FLOT.
Специалистами агентства показатель ВМФ России был оценён в сорок девять процентов от боевых возможностей американских ВМС. При этом заявлено о соизмеримости флота России и США по количеству боевых катеров, субмарин и кораблей.
Там же говорится, что китайский флот по уровню боевой мощи практически равен ВМС США.
Специалистами агентства показатель ВМФ России был оценён в сорок девять процентов от боевых возможностей американских ВМС. При этом заявлено о соизмеримости флота России и США по количеству боевых катеров, субмарин и кораблей.
Там же говорится, что китайский флот по уровню боевой мощи практически равен ВМС США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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