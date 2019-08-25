ИА "Ореанда-Новости" Аналитики портала, занимающегося куплей-продажей недвижимого имущества за рубежом, назвали пятёрку государств, в которых жители России чаще всего покупают жильё. Тройка лидеров остаётся неизменной на протяжении последних нескольких лет.

Замыкает список Италия. Спрос на недвижимость в этом государстве возрос – за три месяца Италия поднялась с седьмого места на пятое. Четвёртое место принадлежит островному государству Республике Кипр. Примечательно, что и в прошлом году Кипр занимал это же место.

Третье место принадлежит Испании. Примечательно, что по итогам первого квартала текущего года эта страна лидировала в данном рейтинге. Около пятнадцати процентов россиян делают свой выбор в приобретении жилья в пользу этой страны. В первом квартале этот показатель был на три процента больше.

«Серебро» россияне отдали Турции. Свыше шестнадцати процентов покупателей недвижимого имущества остановились здесь. Ранее Турция занимала третье место – её выбрали четырнадцать процентов соотечественников. В целом, интерес к недвижимости в этом государстве имеет довольно стабильный характер. Всего за один год процентный показатель, свидетельствующий о спросе россиян на жильё, вырос практически вдвое.

Победителем в рейтинге наиболее востребованных среди российского потребителя в покупке квартиры или дома стран является Болгария. Около восемнадцати процентов российских граждан предпочитают купить недвижимое имущество именно здесь. За три месяца Болгария поднялась со второго места на первое, возглавив, тем самым, рейтинг популярности стран покупки зарубежного недвижимого имущества.

Стоит также отметить, что в список стран вошли такие государства как Черногория, Чехия, Германия, Греция и Египет.











