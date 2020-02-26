26.02.2020, 07:54
Аналитики выяснили, через какую социальную сеть жителям РФ легче всего найти работу
ИА «Ореанда-Новости». Самой полезной в поисках работы среди социальных сетей граждане РФ назвали "ВКонтакте". Это выяснилось по результатам опроса трёх тысяч человек, проживающих в России, которое провёл сервис "Работа.ру". Данные опроса представило агентство РИА Новости.
Второе место заняла отечественная социальная сеть "Одноклассники". Позади "Одноклассников" расположилась социальная сеть Instagram. Четвёртое место россияне отдали Facebook. Эксперты уточняют, что респонденты расставляли по эффективности все социальные сети.
Также сообщается, что 70 процентов сказали, что обращались к социальным сетям, чтобы подыскать работу. При этом 55 процентов отвечавших не признают поиск объявлений в социальных сетях действенным способом отыскать работу.
Второе место заняла отечественная социальная сеть "Одноклассники". Позади "Одноклассников" расположилась социальная сеть Instagram. Четвёртое место россияне отдали Facebook. Эксперты уточняют, что респонденты расставляли по эффективности все социальные сети.
Также сообщается, что 70 процентов сказали, что обращались к социальным сетям, чтобы подыскать работу. При этом 55 процентов отвечавших не признают поиск объявлений в социальных сетях действенным способом отыскать работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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