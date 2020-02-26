Это выяснилось по результатам опроса трёх тысяч человек, проживающих в России, которое провёл сервис "Работа.ру". Данные опроса представило агентство РИА Новости.Эксперты уточняют, что респонденты расставляли по эффективности все социальные сети.Также сообщается, что 70 процентов сказали, что обращались к социальным сетям, чтобы подыскать работу. При этом 55 процентов отвечавших не признают поиск объявлений в социальных сетях действенным способом отыскать работу.