ИА «Ореанда-Новости». Анализы чемпиона России по боксу Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин.

Двукратный чемпион России Георгий Кушиташвили прошёл медицинское освидетельствование. Анализы спортсмена показали, что боксёр употреблял кокаин. Об этом сообщила прокурор во Втором Западном военном суде, который рассматривает жалобу на арест спортсмена.

Кушиташвили обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии, а также в хранении наркотиков.

Кроме того, в суде отметили на руке спортсмена след от укола, который был обнаружен медиками после задержания боксёра.

Сообщается, что суд решил оставить в силе арест Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении кокаина. Жалоба защиты спортсмена была оставлена без удовлетворения.



