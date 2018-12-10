ИА «Ореанда-Новости». Суд вынес второе пожизненное заключение «Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову за убийство 60 женщин. Ранее он уже был осуждён на пожизненное заключение в колонии особого режима за десятки убийств.

В понедельник, 10 декабря, Иркутский областной суд наказал бывшего сотрудника милиции за убийство 59 человек и одно покушение на убийство. Ранее 53-летнего жителя Ангарска Михаила Попкова суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений ещё двум женщинам. В 2015 году его осудили на пожизненное заключение за совершение этих преступлений. Уже после вынесения приговора Попков признался ещё в 60 преступлениях. Поэтому в колонию после вынесения приговора отправлен не был. Следователями было возбуждено в отношении него новое уголовное дело и продолжено расследование.

Таким образом он осуждён на второй пожизненный срок. Судья Алексей Жигаев признал Попкова виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Также «ангарского маньяка» Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции.

По информации РИА Новости, он намерен обжаловать приговор, об этом сообщил старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинёв.

​Михаил Попков совершал преступления в Иркутской области с 1994 по 2010 год. Обычно, он нападал на женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Женщины пропадали без вести, а чуть позднее останки их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

В 2012 году его задержали сотрудники полиции во Владивостоке. Преступника удалось наконец установить по следам автомобиля – их обнаружили в местах, где находили жертв маньяка. По результатам судебно-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.

Встречая женщин на улицах вечером или ночью, «ангарский маньяк» предлагал подвезти их или же приглашал провести время вместе. Затем он ехал в безлюдные места, где убивал своих жертв.