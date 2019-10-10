Это произойдёт в рамках Международного дня психического здоровья.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Департамента здравоохранения города Москвы, специалисты психиатрической службы проведут бесплатные консультации, которые, в свою очередь, будут анонимными. В рамках проведения мероприятий, посвящённых Всемирному дню психического здоровья, жители и гости столицы смогут ознакомиться с рядом интересных проектов. Среди них «Сказать не могу молчать», «Только без паники», «Рацион жизни», «Клиника памяти» и другие. Все они относятся к области психопрофилактики и психопросвещения населения города.

Местом проведения тематического мероприятия был выбран конгрессно-выставочный зал под названием «Дом на Брестской». В течение всего дня специалисты в области психологии и психиатрии ответят на самые актуальные вопросы москвичей. Специалисты представляют известные столичные специализированные центры. Консультативная помощь будет доступна весь день и будет анонимной. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся театральное представление и мастер-классы по арт-терапии. Организованные психообразовательные семинары помогут посетителям разобраться в важных вопросах и проблемах.

Напомним, что ежегодно в этот день отмечается Всемирный день психического здоровья. Поддерживает этот день Всемирная организация здравоохранения (или ВОЗ). Основной целью учреждения Дня психического здоровья является информированность населения в вопросах, связанных с профилактикой и лечением психических расстройств. Задача, которую поставили перед собой инициаторы этой даты, заключается в том, чтобы обеспечить популяризацию и доступность психической помощи всех слоёв населения.