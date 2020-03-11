ИА «Ореанда-Новости» . Неизвестный перевёл пятьдесят миллионов рублей на счёт Юлианы, юной жительницы страны страдающей от серьёзной мышечной атрофии. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Врачи поставили годовалому ребёнку диагноз - спинальная мышечная атрофия, вылечить которую можно лишь благодаря иностранным медикаментам в американской клинике. Благодаря анонимному благотворителю, который пожертвовал Юлиане 50 миллионов рублей на лечение, а также неравнодушным людям, большая часть средств для лечения ребёнка уже собрана.

Мать девочки сообщила, что планирует лечить дочь в специализированной клинике Соединённых Штатов, ведь только в данном государстве производят и продают необходимые для этого медицинские препараты, которые нельзя ввозить на территорию РФ.