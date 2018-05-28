ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На мероприятии "Армия-2018", проводимую в городе Кубинка в конце лета, общественности представят новейшую разработку отечественных оружейников – бесшумную снайперскую винтовку МЦ-116М. Это событие анонсировал представитель компании создателя сегодня днём

Со слов специалиста стало ясно, что оружие уже после выхода, будет иметь сразу несколько модификаций. Например, выполненную для снарядов калибра 7,62 на 51 миллиметров (308 Winchester), 7,62 на 67 м миллиметров м (300 Winchester Magnum) и 8,6 на 70 миллиметров (338 Lapua Magnum). Как поясняется, благодаря новейшей схеме разработок, улучшенная пробивная мощь достигается благодаря увеличению размера патрона, с сохранением стандартного диаметра. При этом новая технология отливки стволов позволяет беспрецедентно снизить кучность стрельбы.

Так же, анонсированы модификации под специализированные дозвуковые патроны калибра 7,62 миллиметров и для бесшумных патрон. Каждая версия сохранит основу винтовки МЦ-116 и будет использовать унифицированную ударно-спусковую механику. Стволы придётся использовать разные под выполнению разных задач.

Отдельно была отмечена бесшумная версия снайперского оружия. Она будет незаменима для выполнения специальных операций в черте населённых пунктов. Бронебойность такой винтовки поражает – бесшумное устранение вражеской пехоты на рабочем расстоянии до трёхсот метров через бронежилет последних поколений. Большой удельный вес патрона с учётом его габаритов должен компенсировать не высокую скорость полёта.

Представитель оружейного предприятия добавил, что главным источником шума во время выстрела являются исходящие из стволового канал пороховые газы. В дозвуковом снаряде газовые массы выходят из ствола, со скоростью не превышающей скорость звука. Это позволяет наиболее эффективно применять глушитель, чтобы не выдать стрелка звуком и пламенем выстрела.

А у бесшумного патрона, газ остаётся внутри гильзы, специальный поршень толкает пулю в канал ствола. У оружия с применением такого патрона нет ни пламени, ни звука выстрела. Противник может засечь только работающий механических частей в коробке ствола, например, затвора.