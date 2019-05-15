ИА «Ореанда-Новости» Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС РФ) заявила, что операторы связи «Теле2», МТС и «Вымпелком» нарушили положения закона «О защите конкуренции». В вину их руководства поставлен тот факт, что компаниям с государственным участием предоставлялись более выгодные условия.

Сотрудники ведомства сообщили, что разница в стоимости услуг достигала 10 раз. По их мнению, такие условия являются дискриминационные и противоречат нормам антимонопольного закона.

Кроме того, ФАС РФ считает, что указанные операторы поддерживали монопольно высокие цены на рассылку СМС.

ФАС РФ намерена выписать компаниям предписание о необходимости устранения нарушений положений законодательства о конкуренции. Ответственность за них предусмотрена статьёй 14.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».