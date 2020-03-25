25.03.2020, 08:40
Антонов проинформировал о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Анатолий Антонов, работающий в США послом от РФ, сделал заявление о том, что Россия при необходимости готова помочь Вашингтону в противостоянии коронавирусу, сообщает агентство РИА Новости.
Российский дипломат заявил, что российские тест-наборы показали высокое качество в Иране и КНР. Он уведомил о том, что они были также переданы Италии.
Антонов заявил, что жители США должны знать, что РФ готова Вашингтону оказать помощь. Посол упомянул в Facebook о том, что Россия не раз предлагала помощь США в тушении калифорнийских пожаров.
Российский дипломат заявил, что российские тест-наборы показали высокое качество в Иране и КНР. Он уведомил о том, что они были также переданы Италии.
Антонов заявил, что жители США должны знать, что РФ готова Вашингтону оказать помощь. Посол упомянул в Facebook о том, что Россия не раз предлагала помощь США в тушении калифорнийских пожаров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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