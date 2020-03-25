Российский дипломат заявил, что. Он уведомил о том, что они были также переданы Италии.Антонов заявил, что жители США должны знать, что РФ готова Вашингтону оказать помощь. Посол упомянул в Facebook о том, что Россия не раз предлагала помощь США в тушении калифорнийских пожаров.