ИА «Ореанда-Новости» Апрель в Москве может стать самым сухим за последние 35 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову. При этом вместе с сухостью увеличивается и пожарная опасность в столице.

Позднякова рассказала, что за прошедший месяц на метеостанции ВДНХ выпало всего 8,5 миллиметров, тогда как для апреля нормой считается 44 миллиметра.

На текущей неделе в столице не ожидается осадков, так что можно заявить, что первые 25 дней месяца в Москве были сухими. В последний раз такое малое количество осадков наблюдалось в столице 35 лет назад в 1984 году.

Дожди могут пойти в столичном регионе 27 и 28 апреля, однако значительно ситуацию с дефицитом осадков это не улучшит.