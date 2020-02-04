ИА «Ореанда-Новости». Аптеки в России продали почти 1,4 миллиона медицинских масок с 20 по 26 января, это в три раза больше, чем неделей раньше, пишут РИА Новости.



Глава агентства DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что ряд аптек в стране начали ограничивать продажу масок в одни руки. В таких аптеках покупатель может купить только ограниченное количество этого товара.



Глава Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева заявила, что дефицита медицинских масок в стране нет.



По последним данным, во всём мире коронавирусом оказались заражены более 20 тысяч человек. В Китае было зарегистрировано 425 летальных исходов.