ИА «Ореанда-Новости» Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию на севере мухафазы Ходейда в Йемене. Представитель коалиции Турки аль-Малики обратился к мирным жителям через телеканал «Аль-Арабия» с призывом избегать объектов, на которые нацелена операция.

Ранее он обвинил йеменских повстанцев-хуситов в попытке совершить террористический акт в Красном море с использованием заминированной лодки на дистанционном управлении, которая вышла из города Ходейда.

Хуситы через телеканал «Аль-Масира» сообщили, что авиация арабской коалиции нанесла четыре удара по одному из районов Ходейды, что стало нарушением мирных договорённостей. Попытку совершить теракт в море они отрицают.